Одна з дівчат вибачилася за розпивання алкоголю і куріння в Київській Церкві: це була дурість
У суботу, 1 травня, в Києві дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, яка знаходиться на Подолі і почали поводитись неналежним чином. Вони задували свічки, розпивали алкоголь і курили електронні сигарети. Потім все це опублікували в соцмережах. Тепер одна з них публічно вибачилася.
Відео вибачення Насті опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".
"Мені дуже шкода, що так вийшло, я показала себе з такої жахливої сторони. Це була дурість, яку ми просто не обдумали. Я б хотіла попросити вибачення у всіх людей, у всіх віряни, та й в цілому людей, чиї почуття я зачепила", - заявила дівчина.
Користувачі мережі прокоментували її вибачення.
- Треба думати, що робиш!!!
- Їм пох*р. Движ, контент головне;
- Мамка люлей всипала і змусила вибачатися ж, очевидно;
- Та нехай йдуть нах*р зі своїми вибаченнями;
- Без мізків;
- Дебіли без мізків!
- Як ніби хтось тримає пальцем над кнопкою "видалити профіль" в її інсті;
- Ну в будь-якому випадку, дійсно треба думати, що робиш. Я хоч і сам не віруючий, але в будь-якому випадку, хтось в це вірить, так навіщо їм шкодити? Хай там що, але вчинок їх не дуже;
- У цих малоліток в очах немає ніякого каяття, їм пофіг. Ось штрафанули б їх батьків на 50 тисяч, тоді подивилися б.
Нагадаємо, у Білій Церкві жінка з дітьми смажили маршмеллоу на Вічному вогні.
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