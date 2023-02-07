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Один випадок на 50 тисяч: у Києві прооперували хлопчика з дуже тяжкою патологією

У Києві лікарі провели операцію хлопчику з важкою патологією (facebook.com/ndslohmatdyt)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві лікарі успішно провели унікальну операцію дитині з найважчою патологією в дитячій урології. Екстрофія сечового міхура трапляється в одного з 50 тисяч новонароджених.

Про це повідомили на сторінці лікарні "Охмадит" у Facebook.

Що відомо про хворобу

Лікарі кажуть, що з таким фізіологічним дефектом з’явився на світ хлопчик з Київської області. Патологія включає в себе дефект передньої черевної стінки й відсутність передньої стінки сечового міхура.

Також у дитини була тотальна епіспадія (патологія геніталій, коли уретра повністю відсутня), патологія кісток таза, міхурово-сечовідний рефлюкс, відсутність яєчок в мошонці.

Відразу після народження немовля потрапило до відділення хірургії. За словами лікарів, хлопчик потребував формування сечового міхура і зведення лонних кісток.

Як пройшла операція

Операцію хлопчику вдалося зробити тільки через п’ять місяців, коли він досяг потрібної ваги в 5 кг.

Урологи зробила пластику шийки сечового міхура, щоб дитина в майбутньому утримувала сечу. Також фахівці звели лонні кістки таза, опустили яєчка в мошонку і зробили пластику пахових двосторонніх гриж.

Хірургічне втручання тривало чотири години.

У Києві лікарі провели операцію хлопчику з важкою патологією (facebook.com/ndslohmatdyt)

Лікарі Максим Пономаренко та Аліна Пузько розповіли, що подібні операції в Україні зараз не робить більше ніхто. Це найважча в дитячій урології патологія, що вимагає поетапного і оперативного лікування.

Наступним кроком буде корекція статевого члена, коли дитина досягне 1,2 року.

Максим Пономаренко та Аліна Пузько (facebook.com/ndslohmatdyt)

Нещодавно ми повідомляли, що у Львові лікарі врятували 13-річного Стаса з 8-см діркою у черепі.

Також ми писали, що лікарі дали друге життя 10-річному Кирилу, який постраждав, ховаючись від окупантів.

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