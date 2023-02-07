Один випадок на 50 тисяч: у Києві прооперували хлопчика з дуже тяжкою патологією

У Києві лікарі успішно провели унікальну операцію дитині з найважчою патологією в дитячій урології. Екстрофія сечового міхура трапляється в одного з 50 тисяч новонароджених.
Про це повідомили на сторінці лікарні "Охмадит" у Facebook.
Лікарі кажуть, що з таким фізіологічним дефектом з’явився на світ хлопчик з Київської області. Патологія включає в себе дефект передньої черевної стінки й відсутність передньої стінки сечового міхура.
Також у дитини була тотальна епіспадія (патологія геніталій, коли уретра повністю відсутня), патологія кісток таза, міхурово-сечовідний рефлюкс, відсутність яєчок в мошонці.
Відразу після народження немовля потрапило до відділення хірургії. За словами лікарів, хлопчик потребував формування сечового міхура і зведення лонних кісток.
Операцію хлопчику вдалося зробити тільки через п’ять місяців, коли він досяг потрібної ваги в 5 кг.
Урологи зробила пластику шийки сечового міхура, щоб дитина в майбутньому утримувала сечу. Також фахівці звели лонні кістки таза, опустили яєчка в мошонку і зробили пластику пахових двосторонніх гриж.
Хірургічне втручання тривало чотири години.
Лікарі Максим Пономаренко та Аліна Пузько розповіли, що подібні операції в Україні зараз не робить більше ніхто. Це найважча в дитячій урології патологія, що вимагає поетапного і оперативного лікування.
Наступним кроком буде корекція статевого члена, коли дитина досягне 1,2 року.
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