RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Один случай на 50 тысяч: в Киеве прооперировали мальчика с тяжелейшей патологией

В Киеве врачи провели операцию мальчику с тяжелой патологией (facebook.com/ndslohmatdyt)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве врачи успешно провели уникальную операцию ребенку с тяжелейшей патологией в детской урологии. Экстрофия мочевого пузыря встречается у одного из 50 тысяч новорожденных.

Об этом сообщили на странице больницы "Охмадит" в Facebook.

Что известно о болезни

Врачи говорят, что с таким физиологическим дефектом появился мальчик из Киевской области. Патология включает в себя дефект передней брюшной стенки и отсутствие передней стенки мочевого пузыря.

Также у ребенка была тотальная эписпадия (патология гениталий, когда уретра полностью отсутствует), патология костей таза, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, отсутствие яичек в мошонке.

Сразу после рождения младенец попал в отделение хирургии. По словам врачей, мальчик нуждался в формировании мочевого пузыря и возведении лонных костей.

Как прошла операция

Операцию мальчику удалось произвести только спустя пять месяцев, когда он достиг нужного веса в 5 кг.

Урологи сделала пластику шейки мочевого пузыря, чтобы ребенок в будущем удерживал мочу. Также специалисты построили лонные кости таза, опустили яички в мошонку и сделали пластику паховых двусторонних грыж.

Хирургическое вмешательство длилось четыре часа.

В Киеве врачи провели операцию мальчику с тяжелой патологией (facebook.com/ndslohmatdyt)

Врачи Максим Пономаренко и Алина Пузько рассказали, что подобные операции в Украине сейчас больше не делает никто. Это самая трудная в детской урологии патология, требующая поэтапного и оперативного лечения.

Следующим шагом будет коррекция полового члена, когда ребенок достигнет 1,2 года.

Максим Пономаренко и Алина Пузько (facebook.com/ndslohmatdyt)

Недавно мы сообщали, что во Львове врачи спасли 13-летнего Стаса с 8-см дыркой в черепе.

Также мы писали, что врачи дали вторую жизнь 10-летнему Кириллу, который пострадал, скрываясь от оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Охматдетлікарідитинаоперация