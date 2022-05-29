Один простой лайфак продлит жизнь вашему смартфону надолго: что нужно сделать

Все владельцы современных смартфонов сталкиваются с недолговечностью батареи. В первые месяцы заряда батареи хватает на два, а то и на три дня. А потом едва на сутки, при интенсивном использовании - всего на полдня.
Какой лайфхак позволит вам продлить жизнь своего смартфона и что делать категорически нельзя - читайте ниже.
Неправильная зарядка смартфона приводит к тому, что аккумулятор со временем потеряет свою емкость и будет разряжаться намного быстрее.
Современные смартфоны нужно постоянно подзаряжать. Уровень заряда батареи должен колебаться от 40 до 80%. Ставить на зарядку нужно, когда уровень заряда снизился до 10-20%. И можно отключать зарядное устройство, когда уровень заряда достиг 80-90%.
Если у вас нет возможности подзаряжать смартфон в течение дня, то задумайтесь о приобретении переносного аккумулятора. Самый простой повербанк на одном заряде сможет зарядить ваш смартфон до 80-90% один или два раза. Более мощного вам хватит на несколько подзарядок.
Большинство владельцев смартфонов совершают одну распространенную ошибку - они ставят телефон на зарядку на всю ночь. И именно это быстро приводит батарею гаджета в непригодность.
Не стоит заряжать телефон до 100%, вам достаточно будет 80-90%. Если смартфон к вечеру разрядился, то зарядите его частично и вытащите зарядное устройство. А утром, по необходимости, подзарядите еще.
И нельзя пользоваться телефоном во время зарядки - он от этого перегревается.
Раз в месяц разряжайте свой смартфон полностью. Не рекомендуется выполнять эту процедуру чаще - это испортит батарею. А процедура раз в месяц только пойдет на пользу.
Кроме того, смартфоны нужно хранить в прохладном месте. Сильный холод и сильная жара очень негативно сказывается на жизнеспособности батареи и сокращает срок ее годности. Желательно держать в телефон в пределах от 0 до +15 градусов.
Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от российского контента в Google и YouTube.
А также рассказывали о том, как сэкономить заряд смартфона, если долго приходится быть в укрытии или без света.