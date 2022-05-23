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Как избавиться от российского контента в Google и YouTube: пошаговая инструкция

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 10:01
Как избавиться от российского контента в Google и YouTube: пошаговая инструкция Фото: Как избавиться от российского контента в Google и YouTube (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Полномасштабное вторжение России в Украину сильно изменило отношение к российскому контенту. Многие украинцы отказываются русского языка, российской музыки, новостей и переходят на украинский язык.

Но Google и YouTube на выдаче все равно предлагает новости российских сайтов и видео, даже при запросе на украинском языке.

Как настроить интернет-сервисы на выдачу контента на украинском языке, рассказали в AIN.UA со ссылкой на блогера Катерину Ятель.

Выдача контента на украинском языке в Google

Авторизуйтесь в Google

Зайдите в настройки поискового сервиса Google.com.ua - Языки

Удалите из списка русский язык и добавьте туда языки, которые вам нужны. Не забудьте установить украинский язык по умолчанию.

Как избавиться от российского контента в Google и YouTube: пошаговая инструкцияКак избавиться от российского контента в Google и YouTube: пошаговая инструкцияПосле этого постарайтесь не кликать на подсказки Google, потому что в таком случае сервис сгенерирует новый поиск на русском языке. Это будет портить историю поиска и будет влиять на результаты в будущем.

Зайдите в свой профиль Google. Перейдите на вкладку "Личная информация", пролистайте вниз к блоку "Общие настройки в интернете", выберите "Язык".

Как избавиться от российского контента в Google и YouTube: пошаговая инструкцияУдалите из списка русский и добавьте языки, которыми вы пользуетесь. Украинский язык поставьте по умолчанию.

Выключайте автоматическое добавление языка, потому что алгоритмы Google могут знать, что вы владеете русским и могут позже добавить ее автоматически.

Как избавиться от российского контента в Google и YouTube: пошаговая инструкцияПочистите кеш и файлы cookie в вашем браузере.

А на будущее - во время поиска кликайте на кнопку "Инструменты" и выбирайте язык выдачи вручную. Это улучшит статистику и убедит алгоритм в том, что вы больше не хотите видеть результаты на русском языке.

Как избавиться от российского контента в Google и YouTube: пошаговая инструкцияТакже можно установить Chrome плагин от "Лагідна українізація".

Проверьте, не установлен ли русский язык также на вашем смартфоне. Для этого зайдите в общие настройки "Мова та регіон". Если увидите русский язык - удалите.

Как избавиться от российского контента в Google и YouTube: пошаговая инструкцияКак убрать российский контент в YouTube

Тут будет немного сложнее, так как языковых настроек в YouTube нет и выбрать нужные языки сервис не предлагает.

"Даже если искать в YouTube контент именно на украинском языке, рано или поздно сервис предложит русскоязычное видео. А если вы по нему кликните – вся выдача у вас станет русской. Причина банальна – русского контента просто гораздо больше, чем украинского, а алгоритм YоuTube знает, что вы владеете этим языком. Вот и подсовывает, что может", - объясняет блогер.

Однако и тут есть варианты:

  • Удалить из поиска и истории все просмотры видео на русском языке
  • Проверить подписки и удалить все российские каналы
  • Целеустремленно кликать на "не интересует канал" на главной странице сервиса
  • Процедуру "не интересует канал" повторять регулярно, чтобы YouTube не решил, что пришло время предложить что-нибудь на русском

В результате через несколько месяцев российский контент почти полностью исчезнет из выдачи в YouTube.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно действовать во время ядерной атаки.

А также мы рассказывали о том, как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета.

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