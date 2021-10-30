Один в палате и плачет: чем закончился скандал с брошенным мальчиком в больнице Запорожья

В частности, после того, как ситуацию с малышом обнародовали в соцсетях, на нее обратили внимание местные власти.

Также волонтер опубликовала фотографию, где малыш уже одет и у него в кроватке чистое белье.

По ее словам мальчик был переведен из 1-й городской детской больницы с подозрением на коронавирус. Однако, диагноз впоследствии подтвердили и ребенок прошел необходимое лечение.

"Сегодня сделали контрольный ПЦР тест - результат отрицательный, малыш будет переведен обратно в 1-ю больницу, потому что там есть отделение для брошенных деток и персонал, который за ними следит. В 5 детской больнице, к сожалению, за такими детками ухаживают санитары, которые не могут постоянно находиться в палате", - написала Некрасова.

Также она добавила, что сейчас у малыша все есть необходимое. Кроме того, она написала, что важно поднять вопрос о том, чтобы за каждой больницей была закреплена няня для таких деток.

Мальчика-сироту из Запорожья переведут в другую больницу (instagram.com/zlata_nekrasova)

Что было раньше

В Запорожье 1-летний мальчик-сирота попал в больницу. Как сообщают очевидцы, он находился в палате один и постоянно плакал.

Отмечается, что ребенок находится в 5-й детской больнице. В палате он находится полураздетый и постоянно плакав. Также няни при ребенке не было, поскольку его нашли на улице и он еще нигде официально неоформленный.