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На Закарпатье ребенок чуть не умер от игрушки: мать купила в магазине

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Закарпатье , Вторник 26 октября 2021 12:25
На Закарпатье ребенок чуть не умер от игрушки: мать купила в магазине На Закарпатье ребенок чуть не умер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На Закарпатье пятилетний мальчик едва не умер, прокусив игрушку. Забаву китайского производства мать купила ему в магазине. Неоновая палочка могла убить ребенка.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Врачи быстро среагировали и ввели малышу противоаллергические препараты. К счастью, семья живет недалеко от больницы, что спасло жизнь мальчика. Малыш случайно прокусил неоновую палочку и начал задыхаться, через две минуты он не мог говорить.

"Отек может опускаться ниже к гортани и к трахее и это затрудняет дыхание. Поэтому нужно реагировать мгновенно. Это может еще привести к системной реакции организма - анафилактическому шоку", - рассказала аллерголог Оксана Коваль.

В магазине, где мать купила игрушку, еще четыре таких до сих пор остаются на витрине. По словам продавцов, снять товар с продажи не имеют права, но теперь они предупреждают покупателей о ЧП. Предупреждений на товаре о его опасности - нет.

В свою очередь мать пострадавшего ребенка убеждена, что такое предупреждение должно быть на упаковке или этикетке. Если потерпевшие не будут молчать - то виновных все же найдут.

Как мы ранее писали, в Одессу завезли опасные детские игрушки.

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