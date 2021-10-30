ru ua
Сб, 30 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Запорожье мальчик-сирота находится в больнице без ухода: один в палате и постоянно плачет (видео)

Новина українською →
Запорожье, Суббота 30 октября 2021 14:37
В Запорожье мальчик-сирота находится в больнице без ухода: один в палате и постоянно плачет (видео) Мальчик-сирота в больнице в Запорожье находится без ухода (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Запорожье 1-летний мальчик-сирота попал в больницу. Отмечается, что он находится в палате один и постоянно плачет.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал активист Андрей (prana 108).

По его словам ребенок находится в 5-й детской больнице в Запорожье. В палате он находится все время один, полураздетый и постоянно плачет.

"Какой-то треш в 5-й детской. Женщина, которая лежит в ководном отделении, рассказывает о ребенке. Малышу 1,1 год. Он-сирота. Нашли его на улице. По ее словам, медсестры заходят редко, только покормить. Малыш кричит, разрывается. Он в фекалиях, и вчера его уже заходила мыть соседка по палате", - сообщила очевидица.

Известно, что малыша зовут Андрей и няни при ребенке нет, поскольку его нашли на улице и он еще нигде официально неоформленный.

В комментариях пользователи пишут, что медперсонал не может заботиться о ребенке в полном объеме, ведь у них другие обязанности.

  • Первое, что сделать, это взять его к себе в палату. Как можно так просто закрыть дверь где так разрывается малыш;
  • Никто не приставлен к таким детям. У медсестер еще полное отделение больных, за которыми нужен уход и лечение, и они по возможности приходят, кормят, моют и переодевают. Это нужно решать на уровне администрации больницы, но не с медперсоналом. Чтобы при больнице были няни, которые могли бы с детьми находиться круглосуточно;
  • Медперсонал выполняет свою работу, за работу няни им доплачивать никто не будет! Проблема в государстве, поскольку должны быть специально обученные няни;
  • Бедное солнышко. Аж сердце сжимается от такого видео.

Ранее мы сообщали, что в Днепре врачи спасают тяжелую Роженицу, у которой рак и коронавирус.

Также мы писали, что под Запорожьем больных COVID-19 лечат хирурги, педиатры и гинекологи.

Читайте РБК-Украина в Google News
больница
LITE
Перестарался: "холостячка" Огневич рассталась с участником из-за лошади
Перестарался: "холостячка" Огневич рассталась с участником из-за лошади