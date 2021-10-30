В Запорожье мальчик-сирота находится в больнице без ухода: один в палате и постоянно плачет (видео)

В Запорожье 1-летний мальчик-сирота попал в больницу. Отмечается, что он находится в палате один и постоянно плачет.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал активист Андрей (prana 108).

По его словам ребенок находится в 5-й детской больнице в Запорожье. В палате он находится все время один, полураздетый и постоянно плачет.

"Какой-то треш в 5-й детской. Женщина, которая лежит в ководном отделении, рассказывает о ребенке. Малышу 1,1 год. Он-сирота. Нашли его на улице. По ее словам, медсестры заходят редко, только покормить. Малыш кричит, разрывается. Он в фекалиях, и вчера его уже заходила мыть соседка по палате", - сообщила очевидица.

Известно, что малыша зовут Андрей и няни при ребенке нет, поскольку его нашли на улице и он еще нигде официально неоформленный.

В комментариях пользователи пишут, что медперсонал не может заботиться о ребенке в полном объеме, ведь у них другие обязанности.