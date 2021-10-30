В Запорожье мальчик-сирота находится в больнице без ухода: один в палате и постоянно плачет (видео)
В Запорожье 1-летний мальчик-сирота попал в больницу. Отмечается, что он находится в палате один и постоянно плачет.
Об этом на своей странице в Instagram рассказал активист Андрей (prana 108).
По его словам ребенок находится в 5-й детской больнице в Запорожье. В палате он находится все время один, полураздетый и постоянно плачет.
"Какой-то треш в 5-й детской. Женщина, которая лежит в ководном отделении, рассказывает о ребенке. Малышу 1,1 год. Он-сирота. Нашли его на улице. По ее словам, медсестры заходят редко, только покормить. Малыш кричит, разрывается. Он в фекалиях, и вчера его уже заходила мыть соседка по палате", - сообщила очевидица.
Известно, что малыша зовут Андрей и няни при ребенке нет, поскольку его нашли на улице и он еще нигде официально неоформленный.
В комментариях пользователи пишут, что медперсонал не может заботиться о ребенке в полном объеме, ведь у них другие обязанности.
- Первое, что сделать, это взять его к себе в палату. Как можно так просто закрыть дверь где так разрывается малыш;
- Никто не приставлен к таким детям. У медсестер еще полное отделение больных, за которыми нужен уход и лечение, и они по возможности приходят, кормят, моют и переодевают. Это нужно решать на уровне администрации больницы, но не с медперсоналом. Чтобы при больнице были няни, которые могли бы с детьми находиться круглосуточно;
- Медперсонал выполняет свою работу, за работу няни им доплачивать никто не будет! Проблема в государстве, поскольку должны быть специально обученные няни;
- Бедное солнышко. Аж сердце сжимается от такого видео.
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