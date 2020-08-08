Один из курортов под Одессой стал опасным для жизни: почему гибнут туристы

Курорт Катранка под Одессой стал опасным для жизни (фото: pixabay.com)

Курорт "Катранка" стал опасным для туристов

В Одесской области на курорте "Катранка" Татарбунарского района погибли туристы. Очевидцы произошедшего считают, что виною тому отбойное течение. Некоторые из туристов выразили мнение о том, что на малолюдных курортах особенно опасно для отдыхающих.

Очевидец Алексей Левченко рассказал в Facebook, что в смерти туристов виноваты перепады глубин и обратное течение.

"Мое мнение такое, что там вымыло течением перепад глубин, и в небольшой шторм сильное обратное течение. Там надо быть осторожным, а лучше вообще обходить", - написал Левченко.

Другие туристы считают, что на этом курорте надо быть бдительными и полагаться только на себя и окружающих, так как спасателей нет.

"Те, кто едет отдыхать в Катранку, должны понимать, что курорт относительно малолюдный, и инфраструктура находится в зачаточном состоянии. Фельдшерскиого пункта нет, на его месте только аптека. Спасателей тоже не видел. Если что-то случится, то надеяться нужно только на себя и окружающих", - написал Евгений Ярославский, сообщает ТСН.

"Морская ловушка" по мнению очевидцев наблюдается на этом курорте не первый год.

"Там нужно знак какой-то поставить. Каждый день куча людей купается в этом небольшом заливе. Там, скорее всего, во время шторма вдоль берега идет поток воды, потому что волны поступают под углом к берегу, и часть воды идет "рекой" вдоль берега. Заходя в небольшой залив рядом с пропастью, течение отражается от берега и уходит в море. А рядом — течение с пропасти, они соединяются, и усиливается общий эффект. Если с пропасти течения нет, можно выгрести. Если шторм небольшой - также не страшно, я ходил сто раз. Но если с пропасти сильное течение — там и в спокойную погоду сложно пройти", - рассказал Валентин Щербина, который тоже стал свидетелем трагедии.

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