Один з курортів під Одесою став небезпечним для життя: чому гинуть туристи

Курорт Катранка під Одесою став небезпечним для життя (фото: pixabay.com)

Курорт "Катранка" став небезпечним для туристів

В Одеській області на курорті "Катранка" Татарбунарського району загинули туристи. Очевидці події вважають, що виною тому розривна течія. Деякі з туристів висловили думку про те, що на малолюдних курортах особливо небезпечно для відпочиваючих.

Очевидець Олексій Левченко розповів у Facebook, що в смерті туристів винні перепади глибин і зворотна течія.

"Моя думка така, що там вимило течією перепад глибин, і в невеликий шторм сильне зворотне перебіг. Там треба бути обережним, а краще взагалі обходити", - написав Левченко.

Інші туристи вважають, що на цьому курорті треба бути пильними та покладатися тільки на себе й оточуючих, бо рятувальників немає.

"Ті, хто їде відпочивати в Катранку, повинні розуміти, що курорт відносно малолюдний, і інфраструктура знаходиться в зародковому стані. Фельдшерського пункту немає, на його місці тільки аптека. Рятувальників теж не бачив. Якщо щось трапиться, то сподіватися потрібно тільки на себе та оточуючих ", - написав Євген Ярославський, повідомляє ТСН.

"Морська пастка" на думку очевидців спостерігається на цьому курорті не перший рік.

"Там потрібно знак якийсь поставити. Кожен день купа людей купається в цій невеликій затоці. Там, швидше за все, під час шторму уздовж берега йде потік води, тому що хвилі надходять під кутом до берега, і частина води йде "річкою" уздовж берега. Заходячи в невелику затоку поруч з прірвою, течія відбивається від берега і йде в море. А поруч - течія з прірви, вони з'єднуються, і посилюється загальний ефект. Якщо з прірви течії немає, можна вигребти. Якщо шторм невеликий - також не страшно, я ходив сто раз. Але якщо з прірви сильна течія - там і в спокійну погоду складно пройти", - розповів Валентин Щербина, який теж став свідком трагедії.

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