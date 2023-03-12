Один из киевских парков оккупировали лебеди, чайки и утки: фантастические фото

Киевский парк "Наталка" расположен в живописном заливе на Оболони. Спокойное течение, более высокая температура воды, а еще прикормка привлекает в это место диких птиц, которые время от времени оккупируют парк на радость посетителям.

На кадрах видны лебеди-шипуны, как взрослые, так и молодняк (его можно отличить по серому оперению и такого же цвета клюву).

Чайки не стесняясь катаются прямо на спинах у лебедей, а селезни переливаются своими фантастической красотой перьями.

Ну и куда же без голубей, которые всегда рады подпитаться тем, что дают. Однако будьте внимательны, ведь птицы (особенно - лебеди) очень чувствительны к прикормке.

Чем лебедей кормить нельзя, и что допускается

Столичные орнитологи то и дело просят жителей и гостей столицы не подкармливать диких птиц. Так, категорически запрещено бросать им: хлеб и всевозможные хлебобулочные изделия, продукты из магазинов, в том числе крупы.

Максимум, что можно сделать - насыпать вдоль кромки воды смесь из цельного зерна: пшеницы, кукурузы, ячменя или овса.

Для справки

Сегодня на территории Украины встречают три вида лебедей: