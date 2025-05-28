Один із найнедооціненіших способів покращити психічне здоров’я

Магній - це мінерал, який відіграє ключову роль у функціонуванні нервової системи, м'язів, кров'яного тиску та навіть мозку. Нові дослідження вказують на його потенціал як природного засобу підтримки психічного здоров’я, зокрема в боротьбі з депресією.

Як саме він впливає на організм та яку форму приймати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Науково-доведений факт про магній

Огляд семи клінічних досліджень у 2023 році підтвердив, що добавки з магнієм значно зменшують симптоми депресії. Особливо помітне покращення спостерігалося у пацієнтів, які приймали магній паралельно з традиційним лікуванням - психотерапією та антидепресантами.

Сон, стрес і настрій

Магній бере участь у виробленні нейромедіаторів, які регулюють настрій і знижують рівень стресу. Наприклад, він підвищує рівень ГАМК — речовини, що діє заспокійливо. Також мінерал допомагає контролювати рівень кортизолу, головного гормону стресу. Нестача магнію може викликати підвищену тривожність, погіршення сну і депресивні стани.

Причини дефіциту магнію

Стрес, бідна мінералами дієта, хвороби та навіть сучасні агротехнології — усе це сприяє зниженню рівня магнію. Аналіз крові не завжди показує дефіцит, адже більшість магнію зберігається в тканинах, а не в крові.

Яку форму магнію обрати?

Найкраще засвоюється гліцинат магнію - форма, що рідше викликає побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту. Інші варіанти - L-треонат (дорогий, але ефективний для мозку) або оксид магнію (засвоюється слабо і часто спричиняє діарею).

Дозування і безпека

Оптимальна добова доза - 350-500 мг на день. Краще ділити її на кілька прийомів, зокрема на вечір, щоб покращити сон. Перед вживанням обов’язкова консультація з лікарем, особливо якщо ви приймаєте ліки або маєте хронічні захворювання.

Природні джерела магнію

Отримати магній можна з продуктів: шпинат, горіхи, бобові, лосось, шоколад, молочні продукти. Харчові джерела — найбезпечніший спосіб поповнити дефіцит.

Поєднання з антидепресантами

Для людей з легкою формою депресії магній може бути ефективним самостійно. Але при важких станах його рекомендують як допоміжний засіб разом з ліками.