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Один из самых недооцененных способов улучшить психическое здоровье

Среда 28 мая 2025 17:38
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Один из самых недооцененных способов улучшить психическое здоровье Фото: Прием магния поможет улучшить психическое здоровье (freepik)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

Магний - это минерал, который играет ключевую роль в функционировании нервной системы, мышц, кровяного давления и даже мозга. Новые исследования указывают на его потенциал как природного средства поддержки психического здоровья, в частности в борьбе с депрессией.

Как именно он влияет на организм и какую форму принимать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Научно-доказанный факт о магнии

Обзор семи клинических исследований в 2023 году подтвердил, что добавки с магнием значительно уменьшают симптомы депрессии. Особенно заметное улучшение наблюдалось у пациентов, принимавших магний параллельно с традиционным лечением - психотерапией и антидепрессантами.

Сон, стресс и настроение

Магний участвует в выработке нейромедиаторов, которые регулируют настроение и снижают уровень стресса. Например, он повышает уровень ГАМК - вещества, действующего успокаивающе. Также минерал помогает контролировать уровень кортизола, главного гормона стресса. Недостаток магния может вызвать повышенную тревожность, ухудшение сна и депрессивные состояния.

Причины дефицита магния

Стресс, бедная минералами диета, болезни и даже современные агротехнологии - все это способствует снижению уровня магния. Анализ крови не всегда показывает дефицит, ведь большинство магния сохраняется в тканях, а не в крови.

Какую форму магния выбрать?

Лучше всего усваивается глицинат магния - форма, которая реже вызывает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Другие варианты - L-треонат (дорогой, но эффективный для мозга) или оксид магния (усваивается слабо и часто вызывает диарею).

Дозировка и безопасность

Оптимальная суточная доза - 350-500 мг в день. Лучше делить ее на несколько приемов, в частности на вечер, чтобы улучшить сон. Перед употреблением обязательна консультация с врачом, особенно если вы принимаете лекарства или имеете хронические заболевания.

Природные источники магния

Получить магний можно из продуктов: шпинат, орехи, бобовые, лосось, шоколад, молочные продукты. Пищевые источники - самый безопасный способ пополнить дефицит.

Сочетание с антидепрессантами

Для людей с легкой формой депрессии магний может быть эффективным самостоятельно. Но при тяжелых состояниях его рекомендуют как вспомогательное средство вместе с лекарствами.

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