Один із найнебезпечніших предметів на борту: стюардеса дала пораду про використання навушників

Навушники, які видають пасажирам на борту літака під час польоту можуть бути дуже небезпечні. Там може бути неймовірна кількість мікробів і бруду, оскільки ними постійно користуються десятки людей. А м'які накладки на них змінюють лише в тому випадку, якщо вони розірвалися.

"Авіакомпанії, які надають навушники, ніколи або майже ніколи не обтяжують себе заміною силіконових накладок. Тому, будь ласка, завжди рвіть їх після використання, просто щоб переконатися, що вони їх замінять", - розповіла стюардеса.

Є й інший варіант використання навушників на борту літака – приносити свої навушники разом зі спеціальним адаптером для роз'єму в літаку. Зазвичай використовується адаптер для двох штирків.

Також співробітниця авіакомпанії вказала на подібну проблему з безкоштовними пледами та подушками, які сотні разів використовуються пасажирами і їх не віддають для очищення. Їх після рейсу просто струшують та складають для наступного польоту.

Брати власний постільний набір – складніше завдання. Якщо ви маєте дуже довгий переліт, то краще подбати про зручну власну подушку і взяти легкий плед.