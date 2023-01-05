Один из самых опасных предметов на борту: стюардесса дала совет об использовании наушников

Наушники, которые выдают пассажирам на борту самолета во время полета, могут быть очень опасны. На них может быть невероятное количество микробов и грязи, так как ими постоянно пользуются десятки людей. А мягкие накладки на них меняют только в том случае, если они разорвались.

"Авиакомпании, которые предоставляют наушники, никогда или почти никогда не обременяют себя заменой силиконовых накладок. Поэтому, пожалуйста, всегда рвите их после использования, просто, чтобы убедиться, что они их заменят", - рассказала стюардесса.

Есть и другой вариант использования наушников на борту самолета - приносить свои наушники вместе со специальным адаптером для разъема в самолете. Обычно используется адаптер для с двумя штырьками.

Также сотрудница авиакомпании указала на подобную проблему с бесплатными пледами и подушками, которые сотни раз используются пассажирами и их не отдают для чистки. Их после рейса просто встряхивают и складывают для следующего полета.

Брать собственный постельный набор - более сложная задача. Если вам предстоит очень долгий перелет, то лучше позаботиться об удобной собственной подушке и взять легкий плед.