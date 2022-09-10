Один в горе. Стало известно, почему Гарри приехал к Елизавете без Меган Маркл

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В последние минуты ее жизни в Балморале с ней были ее дети - Чарльз и принцесса Анна. Принц Гарри приехал уже на тот момент, когда Ее Величество скончалась.

Почему с ним не было супруги Меган Маркл рассказали в издании The Sun.

Почему с Гарри не было Меган

Отмечается, что Гарри, покидая поместье в Балморале, выглядел очень угнетенным. Дело в том, что его отец Чарльз (новый король) сказал ему, чтобы Меган Маркл не приезжала.

Герцог Сассекский был первым членом королевской семьи, покинувшим шотландское поместье, и последним, кто прибыл туда после того, как прилетел, когда появились новости о слабом здоровье его бабушки.

Отметим, что последние секунды своей жизни Елизавета провела с 73-летним сыном Чарльзом и дочерью принцессой Анной.

Старшие дети королевы были в Шотландии, когда ее здоровье ухудшилось, и оба бросились к ее постели, чтобы увидеться с ней в последний раз.

Вчера 37-летний Гарри, явно все еще терзаемый горем, вернулся во Фрогмор-коттедж в Виндзоре, чтобы воссоединиться с Меган.

На фотографиях он запечатлен со "стеклянными глазами". Его рука прикрывает рот и видно, что он очень переживает трагические события.

Так выглядел Гарри, когда покидал поместье (Скриншот The Sun)

Гарри находился во Фрогморе, когда Чарльз сказал ему по телефону возле постели умирающей королевы, чтобы он не брал Меган с собой в Балморал.

По словам источника, Чарльз сказал сыну, что в поместье неуместно нахождение Меган Маркл, так как там будут только близкие родственники.

Неугодному Гарри также отказали в посадке в самолет Королевских ВВС, который доставил его брата принца Уильяма и его дядюшек принца Эдуарда и принца Эндрю в Шотландию.

Гарри был одинок

Пассажиры, с которыми летел Гарри, говорили, что "им грустно видеть его без других членов королевской семьи".

"Он почти не двигался в течение всего часового полета и явно размышлял о своей любимой бабушке. Было так грустно видеть его без других членов королевской семьи, которые могли бы его утешить. Я действительно надеюсь, что смерть королевы поможет им залечить свои разногласия", - рассказал один из пассажиров изданию.

Перед тем, как герцог Сассекский сел в самолет, к нему подошла сотрудница аэропорта, чтобы подбодрить его, так как он выглядел совершенно опустошенным.

Гарри поддержала сотрудница аэропорта (Скриншот The Sun)