Стало известно, кто был возле Елизаветы II в последние секунды ее жизни

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В последние минуты ее жизни с ней были ее дети - Чарльз и принцесса Анна. Остальные члены королевской семьи упустили свой шанс присутствовать при последнем вздохе Ее Величества.

Последние минуты жизни Елизаветы

Как известно, королевская особа умерла в шотландском замке Балморал. По информации инсайдера, принц Уильям, принц Гарри, принц Эндрю и принц Эдвард, а также его жена Софи помчались в Балморал, когда узнали, что Елизавета находится при смерти. Но они не успели...

Отмечается, что герцог Кембриджский выглядел мрачнее тучи, когда его запечатлели фотографы. В это время он въезжал со своими дядями в ворота шотландской резиденции на своем Range Rover. Было 17.00 вечера 8 сентября.

96-летняя Елизавета к этому времени уже скончалась, несмотря на то, что Букингемский дворец объявил о ее смерти через полтора часа в 18:30.

Герцог Сассекский также попытался в последний раз увидеть свою бабушку после того, как отменил благотворительное мероприятие с женой Меган Маркл в Лондоне.

Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет (фото: Getty Images)

Он приехал в Балморал уже через два часа после того, как известие о смерти Ее Величества стало известно всему миру. Его отец - Чарльз был уже в Шотландии, когда врачи забили тревогу.

Соответственно, возле постели Елизаветы в ее последние минуты находились двое ее детей - 73-летний Чарльз (старший сын) и 72-летняя принцесса Анна.

Когда ухудшилось здоровье королевы

Беспокойство по поводу здоровья королевы возникло в октябре, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и осталась на ночь в больнице. С тех пор было несколько посещений больницы, но они были амбулаторными.

6 сентября Елизавета II встретилась с Борисом Джонсоном и Лиз Трасс, но они приехали в Балморал, нарушив традицию встреч премьер-министров, покидающих должность и вступающих на нее в Букингемском дворце.

Королева также отказалась от участия в онлайн-заседании Тайного совета 7 сентября после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть.