Один в горі. Стало відомо, чому Гаррі приїхав до Єлизавети без Меган Маркл

Королева Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. В останні хвилини її життя в Балморалі з нею були її діти - Чарльз і принцеса Анна. Принц Гаррі приїхав вже на той момент, коли Її Величність померла.

Чому з ним не було дружини Меган Маркл розповіли у виданні The Sun.

Чому з Гаррі не було Меган

Відзначається, що Гаррі, залишаючи маєток в Балморалі, виглядав дуже пригніченим. Річ у тому, що його батько Чарльз (новий король) сказав йому, щоб Меган Маркл не приїжджала.

Герцог Сассекський був першим членом королівської сім'ї, який залишив шотландський маєток, і останнім, хто прибув туди після того, як прилетів, коли з'явилися новини про слабке здоров'я його бабусі.

Відзначимо, що останні секунди свого життя Єлизавета провела з 73-річним сином Чарльзом і дочкою принцесою Анною.

Старші діти королеви були в Шотландії, коли її здоров'я погіршилося, і обидва кинулися до її ліжка, щоб побачитися з нею в останній раз.

Вчора 37-річний Гаррі, якого розривав біль, повернувся у Фрогмор-котедж у Віндзорі, щоб возз'єднатися з Меган.

На фотографіях він зображений зі "скляними очима". Його рука прикриває рот і видно, що він дуже переживає трагічні події.

Так виглядав Гаррі, коли залишав маєток (скріншот The Sun)

Гаррі перебував у Фрогморі, коли Чарльз сказав йому по телефону біля ліжка вмираючої королеви, щоб він не брав Меган з собою в Балморал.

За словами джерела, Чарльз сказав синові, що в маєтку недоречно знаходження Меган Маркл, бо там будуть тільки близькі родичі.

Неугодному Гаррі також відмовили в посадці в літак Королівських ВПС, який доставив його брата принца Вільяма і його дядьків принца Едуарда і принца Ендрю в Шотландію.

Гаррі був самотній

Пасажири, з якими летів Гаррі, говорили, що "їм сумно бачити його без інших членів королівської сім'ї".

"Він майже не рухався протягом всього годинного польоту і явно розмірковував про свою улюблену бабусю. Було так сумно бачити його без інших членів королівської сім'ї, які могли б його втішити. Я дійсно сподіваюся, що смерть королеви допоможе їм залікувати свої розбіжності", - розповів один з пасажирів виданню.

Перед тим, як герцог Сассекський сів у літак, до нього підійшла співробітниця аеропорту, щоб підбадьорити його, бо він виглядав абсолютно спустошеним.

Гаррі підтримала співробітниця аеропорту (скріншот The Sun)