Одессу снова засыпало снегом: город парализован

Снег в Одессе снова засыпал южный город. Сильные осадки начались в ночь на 27 января и до сих пор продолжаются. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни здесь выпадет месячная норма осадков.

Как сообщает издание "Думская", по состоянию на 8 утра высота снежного покрова достигла 5-6 см. Движение транспорта по улицам города затруднено, но серьезных пробок пока нет. В мэрии сообщают, что для уборки снега задействовано 90 машин.

Коммунальщики проводят расчистку тротуаров и посыпают тротуары песком и солью.

По состоянию на 9 утра на многих улицах образовались пробки. Стоит почти весь центр города, кроме того, заторы возникли на Среднефонтанской, Краснова, Водопроводной, на многих участках Фонтанской и Люстдорфской дорог, на проспекте Небесной Сотни и близлежащих улицах. На Николаевской дороге пробка в районе Лузановки, также большой затор на Объездной дороге, в районе пересечения с Жолио-Кюри.

Городские власти рекомендуют одесситам сегодня по возможности сидеть дома.

К слову, за последние почти три года одесситы наблюдали снег всего один раз. Он выпал в первых числах января 2021 года.

Одессу снова занесло снегом (фото: https://dumskaya.net)

Напомним, что синоптики ранее прогнозировали, что Украину засыпет снегом. Осадки начались в западной части страны и перешли на Одессу.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда Украину засыпет полуметровым слоем снега.