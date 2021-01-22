ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украину засыпет полуметровым слоем снега: названа дата

Пятница 22 января 2021 16:30
Украину засыпет полуметровым слоем снега: названа дата
Украину засыпет снегом в конце января (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украину ждут обильные снегопады уже к концу января 2020 года. Отмечается, что 30 числа снежный покров в Карпатах достигнет 67 см. В западных областях страны с 26 января он будет достигать 40 см.

Об этом свидетельствует информация с синоптических карт известного метеорологического ресурса Ventusky.

Когда в Украину ворвется снег

Снег начнет заметать Украину с 26 января. В части Тернопольской и Львовской областей будет до 40 см, а в Карпатах - до 48 см.

Не так много снежных осадков прогнозируется в Винницкой области, там с 27 января снежный покров будет до 10 см, в Хмельницкой - до 15 см. В Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской всего 3-8 см.

28 и 29 января погода будет такая же. Холодная и снежная. А вот столица может не рассчитывать на такой обильный снегопад, здесь выпадет всего 2-4 сантиметра осадков.

Судя по картам, 31 января снег будет лежать практически на всей территории Украины. Исключение составит только район Прикарпатья.

Украину засыпет полуметровым слоем снега: названа датаУкраину засыпет полуметровым слоем снега: названа датаУкраину засыпет полуметровым слоем снега: названа датаУкраину засыпет полуметровым слоем снега: названа дата

В конце января Украину засыпет снегом, согласно данным Ventusky

Как уже ранее сообщал Укргидрометцентр, в Украине похолодает со следующего понедельника, 25 января, в западных регионах будут снегопады. На запад страны придет новое похолодание.

Также мы рассказывали, что весна 2021 в Украине будет аномальной и поздней. Дело в том, что температуры этого сезона будут такие же, как зимой. Такой неутешительный прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни снегПогода

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь