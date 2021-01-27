Одесу знову засипало снігом: місто паралізоване

Сніг в Одесі знову засипав південне місто. Сильні опади почалися в ніч на 27 січня і досі тривають. За прогнозами синоптиків, найближчими днями тут випаде місячна норма опадів.

Як повідомляє видання "Думська", станом на 8 ранку висота сніжного покриву досягла 5-6 см. Рух транспорту по вулицях міста затруднений, але серйозних заторів поки немає. У мерії повідомляють, що для прибирання снігу задіяно 90 машин.

Комунальники проводять розчистку тротуарів і посипають тротуари піском і сіллю.

За станом на 9 ранку на багатьох вулицях утворилися затори. Стоїть майже весь центр міста, крім того, виникли затори на Середньофонтанській, Краснова, Водопровідній, на багатьох ділянках Фонтанської й Люстдорфської дорогах, на проспекті Небесної Сотні й прилеглих вулицях. На Миколаївській дорозі пробка в районі Лузанівки, також великий затор на Об'їзній дорозі, в районі перетину з Жоліо-Кюрі.

Міська влада рекомендує одеситам сьогодні по можливості сидіти вдома.

До речі, за останні майже три роки одесити спостерігали сніг всього один раз. Він випав в перших числах січня 2021 року.

Одесу знову занесло снігом (фото: https://dumskaya.net)

Нагадаємо, що раніше синоптики прогнозували, що Україну засипле снігом. Опади почалися в західній частині країни й перейшли на Одесу.

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, коли Україну засипле півметровим шаром снігу.