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Под Одессой злостные самогонщики напали на полицейских: все подробности

STYLERЖизнь    09.08.2019 - 16:44
Под Одессой злостные самогонщики напали на полицейских: все подробности
В Затоке самогонщики подрались с полицейскими (фото: коллаж РБК-Украина)

Люди, который продавали нелегальный алкоголь, напали на полицию

На популярном курорте в Затоке Одесской области продавцы, которые торговали нелегальным алкоголем, напали на полицейских, когда те устроили проверку торговых заведений. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

При проверке торговых точек в одном из магазинов продавщица отказалась предъявлять правоохранителям лицензию на продажу алкоголя и сигарет. Ее 29-летний супруг и 56-летняя свекровь начали проявлять агрессию по отношению к проверяющим.

Под Одессой злостные самогонщики напали на полицейских: все подробности

В Затоке самогонщики подпались с полицейскими (фото: od.npu.gov.ua)

Между полицейскими и торговцами завязалась потасовка. При этом агрессивная женщина оторвала погон с формы офицера полиции.

Под Одессой злостные самогонщики напали на полицейских: все подробности

В Затоке самогонщики подрались с полицейскими (фото: od.npu.gov.ua)

Относительно работницы торговой точки полиция составила административный протокол по ч. 1 ст. 156 (Нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями) КоАП.

Под Одессой злостные самогонщики напали на полицейских: все подробности

В Затоке самогонщики подрались с полицейскими (фото: od.npu.gov.ua)

При этом муж со свекровью будут привлечены к административной ответственности по ст. 185 за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника полиции.

Напомним, что ромы избили полицейских прямо в киевском участке. При этом цыган отпустили снова грабить людей.

В центре Киева среди белого дня ограбили известного журналиста и забрали у него из машины всю технику, включая ноутбук, видеокамеру, диктофон и микрофоны.

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