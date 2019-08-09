Під Одесою злісні самогонники напали на поліцейських: усі подробиці

У Затоці самогонники побилися з поліцейськими (фото: колаж РБК-Україна)

Люди, які продавали нелегальний алкоголь, напали на поліцію

На популярному курорті в Затоці Одеської області продавці, які торгували нелегальним алкоголем, напали на поліцейських, коли ті влаштували перевірку торгових закладів. Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

При перевірці торгових точок в одному з магазинів продавщиця відмовилася показувати правоохоронцям ліцензію на продаж алкоголю і сигарет. Її 29-річний чоловік і 56-річна свекруха почали проявляти агресію по відношенню до перевіряючих.

Затоці самогонники побилися з поліцейськими (фото: od.npu.gov.ua)

Між поліцейськими і торговцями зав'язалася бійка. При цьому агресивна жінка відірвала погон з форми офіцера поліції.

Затоці самогонники побилися з поліцейськими (фото: od.npu.gov.ua)

Щодо працівниці торгової точки поліція склала адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 (Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами) Кпап.

Затоці самогонники побилися з поліцейськими (фото: od.npu.gov.ua)

При цьому чоловік зі свекрухою будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 185 за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника поліції.

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