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Ромы избили полицейских прямо в участке: все детали ЧП в Киеве

STYLERПроисшествия    08.08.2019 - 19:06
Ромы избили полицейских прямо в участке: все детали ЧП в Киеве
Ромы избили полицейских в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Ромов отпустили обратно на вокзал - грабить людей

Представители ромской национальности избили четырех правоохранителей полка "Киев" прямо в полицейском участке. Об этом информирует ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Сообщается, что ромов задержали на Киевском вокзале за воровство. Когда их доставили в местный райотдел полиции, они начали срывать плитку с пола и бить правоохранителей.

На снимке видно, что у одного из полицейских пробита голова.

Ромы избили полицейских прямо в участке: все детали ЧП в Киеве

Ромы избили полицейских в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Четыре правоохранителя полка "Киев" с пробитыми головами после "встречи" с цыганами, которые крадут и грабят людей на столичном вокзале", - сказано в сообщении.

Ромы избили полицейских прямо в участке: все детали ЧП в Киеве

Ромы избили полицейских в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Но самым вопиющим в данном инциденте является то, что после открытия судебного производства, ромов просто отпустили.

Ромы избили полицейских прямо в участке: все детали ЧП в Киеве

Ромы избили полицейских в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

29-летнего Горвата Руслана Викторовича, уроженца Берегово Закарпатской области, виновного в нападении на "копов", не взяли под стражу и выпустили под "личностное обязательство".

Ромы избили полицейских прямо в участке: все детали ЧП в Киеве

Ромы избили полицейских в Киеве (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, недавно в центре Киева ограбили известного журналиста. У него похитили съемочную технику общей стоимостью более 150 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, в селе Подвиноградов Закарпатской области есть лагерь, где проживают одни из самых богатых ромов - они живут в роскошных дворцах, а во дворах можно увидеть припаркованные Mercedes E-класса. 

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