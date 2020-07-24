ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Одессой жители наблюдали необычное явление: "двойник" Солнца

Пятница 24 июля 2020 13:05
Под Одессой жители наблюдали необычное явление: "двойник" Солнца
В Теплодаре увидели два солнца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Жители Одесской области стали свидетелями необычного явления

В Одесской области местные жители стали очевидцами необычного природного явления - паргелия. На закате люди увидели сразу два солнца. Природное явление заметили 20 июля в городе Теплодар.

Уникальными снимками паргелия поделилась на Facebook-странице Александра Доленко. Она опубликовала снимки в сообществе "За развитие Теплодара".

"В очках было очень заметно! Я еще подумала: откуда эта радуга взялась такая странная", - написали в комментариях под фото.

Отметим, что слово "паргелий" происходит от древнегреческого и значит "ложное солнце". Представляет собой разновидность гало и выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Кстати, аналогичное явление возникает и около Луны (парселена).

Под Одессой жители наблюдали необычное явление: &quot;двойник&quot; СолнцаПод Одессой жители наблюдали необычное явление: &quot;двойник&quot; СолнцаПод Одессой жители наблюдали необычное явление: &quot;двойник&quot; СолнцаВ Теплодаре наблюдали два солнца (фото: facebook.com/groups/zateplodar)

Как мы ранее писали, к нашей планете осенью приблизится огромный астероид. Это произойдет 29 ноября 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Солнце
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь