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К Земле несется громадный астероид: он потенциально опасен

Четверг 23 июля 2020 09:21
К Земле несется громадный астероид: он потенциально опасен
К Земле приблизится огромный астероид (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Специалисты NASA отнесли астероид к потенциально опасным

К нашей планете осенью приблизится огромный астероид. Это произойдет 29 ноября 2020 года. Небесное тело имеет название 153201 (2000 WO107). Эксперты из NASA считают, что этот астероид потенциально опасен.

Об этом информирует пресс-служба Центра исследования околоземных объектов американского космического ведомства.

Отмечается, что диаметр небесного тела составляет от 370 до 820 м. Таким образом, по размерам астероид превышает пять футбольных полей. Он промчится мимо нашей планеты со скоростью 25,07 км/c на расстоянии 4,3 млн км. Кстати, это расстояние в 11 раз больше, чем дистанция от Земли до ее спутника Луны.

Астероид обнаружен в 2000 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 318 земных суток. Спектральный анализ показал, что астероид может содержать никель, железо и кобальт.

С Землей 153201 (2000 WO107) сблизится в конце ноября 2020 года. Однако, по примерным расчетам, небесное тело может вернуться через 20 лет, пролетев от нашей планеты на расстоянии около трех миллионов километров.

В декабре 2140 года, через 100 лет, астероид вновь может приблизиться к Земле

Как мы ранее сообщали, NASA планирует провести испытание, которое станет важным шагом для безопасности Земли от астероидной угрозы.

Также мы сообщали, в NASA разработали кулон на шею для борьбы с COVID-19.

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