Під Одесою жителі спостерігали незвичне явище: "двійник" Сонця

В Теплодарі побачили два сонця (колаж РБК-Україна)

Жителі Одеської області стали свідками незвичайного явища

В Одеській області місцеві жителі стали свідками незвичайного природного явища - паргелія. На заході люди побачили відразу два сонця. Природне явище помітили 20 липня в місті Теплодар.

Унікальними знімками паргелія поділилася на Facebook-сторінці Олександра Доленко. Вона опублікувала знімки в спільноті "За розвиток Теплодара".

"В окулярах було дуже помітно! Я ще подумала: звідки ця веселка взялася така дивна", - написали в коментарях під фото.

Зазначимо, що слово "паргелій" походить від грецького й означає "хибне " сонце". Являє собою різновид гало і виглядає як світла райдужна пляма на рівні Сонця. Виникає внаслідок заломлення сонячного світла в анізотропно орієнтованих кристаликах льоду, які парять в атмосфері. До речі, аналогічне явище виникає і близько Місяця (парселена).

Теплодарі спостерігали два сонця (фото: facebook.com/groups/zateplodar)

Як ми раніше писали, на нашій планеті восени наблизиться величезний астероїд. Це відбудеться 29 листопада 2020 року.