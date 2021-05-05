Под Одессой во время движения загорелся автобус с пассажирами: в небо поднялись клубы дыма

Под Одессой загорелся автобус (фото: facebook.com/evgen.gomonjuk)

Инцидент произошел на 361-м километре дороги в селе Ревова Березовского района Одесской области. Сейчас правоохранители помогают пассажирам добраться до места назначения.

Под Одессой загорелся автобус (фото: od.npu.gov.ua)

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что пожар был очень сильным. Клубы дыма поднимались в небо.

По данным ГСЧС, сгорел автобус перевозчика "Эколайн". После возгорания водитель вместе пассажирами автобуса быстро покинули салон. Причины происшествия выясняются.

Один из очевидцев инцидента Евгений Гомонюк на своей странице в Facebook написал, что водители остановились и пытались тушить пламя огнетушителями. Кроме того, получилось спасти некоторые личные вещи пассажиров.