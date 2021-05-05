Під Одесою під час руху загорівся автобус з пасажирами: в небо піднялися клуби диму

Під Одесою загорівся автобус (фото: facebook.com/evgen.gomonjuk)

Інцидент стався на 361-му кілометрі дороги в селі Ревова Березівського району Одеської області. Зараз правоохоронці допомагають пасажирам дістатися до місця призначення.

Під Одесою загорівся автобус (фото: od.npu.gov.ua)

На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, що пожежа була дуже сильною. Клуби диму піднімалися в небо.

За даними ДСНС, згорів автобус перевізника "Еколайн". Після загоряння водій разом пасажирами автобуса швидко покинули салон. Причини події з'ясовуються.

Один з очевидців інциденту Євген Гомонюк на своїй сторінці в Facebook написав, що водії зупинилися і намагалися гасити полум'я вогнегасниками. Крім того, вийшло врятувати деякі особисті речі пасажирів.