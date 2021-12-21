Под Одессой соорудили трехметровую елку из монет и установили рекорд Украины (фото)

Так, монеты для новогодней елки собирали всем поселком. Отметим, что ранее пять копеек вывели из денежного оборота.

Также собрал и слютовал дерево воедино скульптор Кирилл Максименко.

Кроме того, отмечается, что понадобилось 9800 пятикопеечных монет и даже одна 2-копеечная.

"Мы дали старт новогодне-рождественским праздникам и уже традиционно установили очередной (17-й!) рекорд Украины", - написала Людмила Прокопечко.

Под Одессой из копеек создали елку (facebook.com/ Людмила Прокопечко)

Под Одессой из копеек создали елку (facebook.com/Вєтрова Лана)