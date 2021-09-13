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9-летний украинец установил потрясающий рекорд: вы только посмотрите на юного спортсмена!

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Понедельник 13 сентября 2021 12:47
9-летний украинец установил потрясающий рекорд: вы только посмотрите на юного спортсмена! В Украине 9-летний мальчик установил рекорд по отжиманиям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

9-летний Артем Захаров из Мелитополя установил спортивній рекорд и отжался 1001 раз. Это произошло во время празднования Дня физической культуры и спорта.

Об этом сообщает издание "Индустриалка".

Уже несколько лет паренек юный спортсмен занимается киокушинкай-кан каратэ, активно выступает на соревнованиях от областных и международных. А на этот раз юный спортсмен решил попробовать себя в новом качестве. Мальчик отжался 1001 раз.

Тренер мальчика рассказал, что к такому рекорду Артем шел несколько лет.

"К этому рекорду Артем шел, наверное, с 2019-го года, когда он первый раз отжался 220 раз, тогда мы подумали, что мог бы получиться рекорд, но на время оставили эту идею. Вернулись мы к ней в этом году, после традиционного "Турнира поколений", на которых Артем стал участником детской спартакиады и в отжиманиях сделал максимальное количество повторений 414 раз", - рассказал тренер ребенка.

9-летний украинец установил потрясающий рекорд: вы только посмотрите на юного спортсмена!9-летний украинец установил потрясающий рекорд: вы только посмотрите на юного спортсмена!Артем Захаров установил рекорд по отжиманиям (фото: http://iz.com.ua)

По словам наставника Артема, в заявке, поданной в Книгу рекордов Украины, значилось четыре сотни повторений упражнения "сгибание/разгибание рук в упоре лежа (отжимания), но они решили побить этот показатель в два раза.

Изначально мальчику было трудно отжиматься, еще он волновался, ведь все происходило на публике. Но когда он дошел до 500 отжиманий, его тренер понял, что он настоящий чемпион и дойдет до конца.

9-летний украинец установил потрясающий рекорд: вы только посмотрите на юного спортсмена!

Как мы ранее писали, украинец Крипак завоевал четвертое "золото" Паралимпиады в Токио.

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