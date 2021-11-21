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11-летняя украинка с редким диагнозом установила мировой рекорд: никто не мог побить 70 лет!

Новина українською →
Воскресенье 21 ноября 2021 10:18
11-летняя украинка с редким диагнозом установила мировой рекорд: никто не мог побить 70 лет! Скрин: Богдана Ткаченко (Україна має талант 2021)
Автор: Светлана Мащенко

11-летней Богдане Ткаченко из Запорожья еще в детстве поставили диагноз гипермобильность суставов. Для обычного человека это ненормально, но родители решили, что особенность девочки нужно развивать. Теперь Богдана может показывать невероятные трюки.

А на шоу "Україна має талант" девочка пришла устанавливать рекорды.

Когда девочке было четыре года, она попала в цирковую студию. Теперь Богдана - рекордсменка Украины и мира.

На сцене девочка показала номер в жанре каучук эквилибр, показав чудеса гибкости. Когда Богдана закончила, зрители аплодировали ей стоя.

11-летняя украинка с редким диагнозом установила мировой рекорд: никто не мог побить 70 лет!11-летняя украинка с редким диагнозом установила мировой рекорд: никто не мог побить 70 лет!

Но это еще не все. Девочка побила так называемый рекорд сестер Росс, поднимая зубами яблоки, выгибаясь назад.. За минуту она справилась с 16-ю фруктами, превзойдя достижение американок 1944-го года.

Она установила не только рекорд Украины, но и мировой рекорд!

11-летняя украинка с редким диагнозом установила мировой рекорд: никто не мог побить 70 лет!

Фото: Богдана Ткаченко стала мировой рекордсменкой (пресс-служба)

Грандиозное шоу "Украина має талант" уже пятый выпуск радует зрителей шоу, в котором принимают участие одаренные украинцы. Проект возобновился после четырехлетнего перерыва.

Судьями в этот раз стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А в последнем выпуске к ним присоединился наш чемпион Жан Беленюк.

Шоу показывает телеканал СТБ субботними вечерами.

Ранее мы писали, что единственная в Украине рэп-учительница, которая уволилась из школы из-за буллинга, порадовала украинцев невероятными способностями.

Также сообщалось, что семейный врач показала на сцене экзотик пол-денс, поразив шок-контентом.

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