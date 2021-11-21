11-летняя украинка с редким диагнозом установила мировой рекорд: никто не мог побить 70 лет!

11-летней Богдане Ткаченко из Запорожья еще в детстве поставили диагноз гипермобильность суставов. Для обычного человека это ненормально, но родители решили, что особенность девочки нужно развивать. Теперь Богдана может показывать невероятные трюки.

Когда девочке было четыре года, она попала в цирковую студию. Теперь Богдана - рекордсменка Украины и мира.

На сцене девочка показала номер в жанре каучук эквилибр, показав чудеса гибкости. Когда Богдана закончила, зрители аплодировали ей стоя.

Но это еще не все. Девочка побила так называемый рекорд сестер Росс, поднимая зубами яблоки, выгибаясь назад.. За минуту она справилась с 16-ю фруктами, превзойдя достижение американок 1944-го года.

Она установила не только рекорд Украины, но и мировой рекорд!

Фото: Богдана Ткаченко стала мировой рекордсменкой (пресс-служба)

Грандиозное шоу "Украина має талант" уже пятый выпуск радует зрителей шоу, в котором принимают участие одаренные украинцы. Проект возобновился после четырехлетнего перерыва.

Судьями в этот раз стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. А в последнем выпуске к ним присоединился наш чемпион Жан Беленюк.

Шоу показывает телеканал СТБ субботними вечерами.