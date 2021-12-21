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Під Одесою спорудили триметрову ялинку з монет та встановили рекорд України (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У селищі Доброслав Одеської області створили незвичайну новорічну ялинку. Місцеві жителі для цього зібрали монети номіналом у п'ять копійок.

Про це повідомила голова селища Людмила Прокопечко у Facebook.

Так, монети для новорічної ялинки збирали всім селищем. Зазначимо, що раніше п'ять копійок вивели з грошового обороту.

Також зібрав і злютував дерево воєдино скульптор Кирило Максименко.

Окрім того, зазначається, що знадобилось 9800 п'ятикопійчаних монет і навіть одна 2-копійочна.

"Ми дали старт новорічно-різдвяним святам і вже традиційно встановили черговий (17-й!) рекорд України", – написала Людмила Прокопечко.

Під Одесою з копійок створили ялинку (facebook.com/ Людмила Прокопечко)

Під Одесою з копійок створили ялинку (facebook.com/Вєтрова Лана)

Раніше ми повідомляли, що 11-річна українка з рідкісним діагнозом встановила світовий рекорд.

Також ми писали, що 9-річний українець встановив приголомшливий рекорд.

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