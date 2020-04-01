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Под Одессой пылает национальный природный парк: потушить не могут весь день

STYLERПроисшествия    01.04.2020 - 19:45
Под Одессой пылает национальный природный парк: потушить не могут весь день
Пожар под Одессой (коллаж РБК-Украина)

Пожарные не могут добраться до очагов возгорания

Под Одессой вспыхнул пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Возгорание произошло вблизи автодороги Одесса - Рени утром 1 апреля.

По состоянию на вечер площа пожара составила около 9 га. В пресс-службе ГСЧС в Одесской области заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

Также спасатели рассказали, что к очагам возгорания нет подъездных путей, и сотрудникам ГСЧС приходится осуществлять мониторинг обстановки и тушение пожара на доступных участках местности.

Отмечается, что произошло возгорание сухой водно-болотной растительности.

С огнем борются 10 пожарных, а также привлекли 2 единицы техники.

Под Одессой пылает национальный природный парк: потушить не могут весь деньПод Одессой пылает национальный природный парк: потушить не могут весь день

Пожар в Нижнеднестровском национальном природном парке (Фото: od.dsns.gov.ua)

Напомним, что в феврале в этом природном парке уже был масштабный пожар - тогда возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени, а северный ветер раздул огонь вдоль лимана.

Как подозревают местные жители, часто к таким инцидентам приводят умышленные поджоги, которые устраивают браконьеры, чтобы согнать животных к нужному месту,.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 марта из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления, в связи с чем без газа остался населенный пункт.

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