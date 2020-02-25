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В Одесской области горит национальный природный парк

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 03:39
В Одесской области горит национальный природный парк
Фото: пожар в природном парке (facebook.com/nizhnednestrovsky)

Ветер раздувает пламя, способствуя распространению пожара

В Одесской области горит заповедная зона Нижнеднестровского национального природного парка. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парка.

Возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени. Отмечается, что северный ветер раздувает огонь вдоль лимана.

Фото: пожар в природном парке (facebook.com/nizhnednestrovsky)

Как пишет одесское издание "Думская", причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Однако в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Дорога в пекло... #Маяки #пожежа #плавні #нацпарк #очерет

Опубліковано Олегом Рогачком Понеділок, 24 лютого 2020 р.

Напомним, в январе в городе Умань (Черкасская область) возник пожар на территории Софиевского парка. Возгорание произошло во время ремонта в подвале кафе, которое арендует частный предприниматель. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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