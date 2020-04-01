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Під Одесою палає національний природний парк: загасити не можуть весь день

STYLERПодії    01.04.2020 - 19:45
Під Одесою палає національний природний парк: загасити не можуть весь день
Пожежа під Одесою (колаж РБК-Україна)

Пожежники не можуть дістатися до осередків загоряння

Під Одесою спалахнула пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку. Займання сталося поблизу автодороги Одеса - Рені вранці 1 квітня.

Станом на вечір площа пожежі склала близько 9 га. В прес-службі ДСНС в Одеській області запевнили, що загрози населеним пунктам немає.

Також рятувальники розповіли, що до осередків загоряння немає під'їзних шляхів, і співробітникам ДСНС доводиться здійснювати моніторинг обстановки та гасіння пожежі на доступних ділянках місцевості.

Зазначається, що сталося загорання сухої водно-болотної рослинності.

Із вогнем борються 10 пожежних, а також залучили 2 одиниці техніки.

Під Одесою палає національний природний парк: загасити не можуть весь деньПід Одесою палає національний природний парк: загасити не можуть весь день

Пожежа у Нижньодністровському національному природному парку (Фото: od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що в лютому в цьому природному парку вже була масштабна пожежа - тоді займання сталося в районі 48 км траси Одеса-Рені, а північний вітер роздмухав вогонь вздовж лиману.

Як підозрюють місцеві жителі, часто до таких інцидентів призводять умисні підпали, які влаштовують браконьєри, щоб зігнати тварин до потрібного місця,.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 30 березня через підпал сухої трави і дерев поблизу злітної смуги аеропорту "Львів" загорівся газопровід середнього тиску, у зв'язку з чим без газу залишився населений пункт.

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