ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Одесою пронісся величезний "смерч": момент потрапив на відео

STYLERЖиття    03.04.2020 - 14:59
Під Одесою пронісся величезний "смерч": момент потрапив на відео
У селі під Одесою помітили смерч з пилу (колаж: РБК-Україна)

В Одеській області на відео зняли смерч з пилу і дрібних каменів

В Одеській області помітили стовп смерчу з пилу висотою в кілька десятків метрів. Очевидці зняли відео з унікальним атмосферним явищем і виклали у Facebook.

Зазначимо, що пиловий або піщаний вихор, на відміну від смерчу (торнадо), не пов'язаний з хмарами.

Рідкісне явище вдалося зняти на камеру відеореєстратора в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області в четвер, 2 квітня.

Стовп з пилу, піску, каменів і дрібного сміття нісся прямо по дорозі назустріч автомобілю. Чим закінчилася пригода по відео незрозуміло, але такий вихор серйозних ушкоджень заподіяти не може, а ось побити камінчиками і подряпати авто цілком здатний.

Ось такий міні-смерч гуляв сьогодні в Нерубайському відео @*уевая Одеса

Опубліковано Igor Gedirim П'ятниця, 3 квітня 2020 р.

Під Одесою помітили смерч (відео: facebook.com/ig.charlie)

Піщаний вихор може виникати в малохмарну погоду при сильному прогріванні земної поверхні сонячними променями. Живе вихор, як правило, недовго - всього 1-2 хвилини. І навіть попри відсутність вітру, швидкість потоків повітря всередині вихору висока.

Раніше ми писали, що в Одесі в море виник гігантський смерч, який не на жарт налякав відпочиваючих минулого літа.

На популярний курорт обрушився страшний смерч: фото і відео руйнівної стихії Під Запоріжжям пронісся страшний смерч: люди налякані
Новини України смерч
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся