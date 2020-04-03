Під Одесою пронісся величезний "смерч": момент потрапив на відео

У селі під Одесою помітили смерч з пилу (колаж: РБК-Україна)

В Одеській області на відео зняли смерч з пилу і дрібних каменів

В Одеській області помітили стовп смерчу з пилу висотою в кілька десятків метрів. Очевидці зняли відео з унікальним атмосферним явищем і виклали у Facebook.

Зазначимо, що пиловий або піщаний вихор, на відміну від смерчу (торнадо), не пов'язаний з хмарами.

Рідкісне явище вдалося зняти на камеру відеореєстратора в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області в четвер, 2 квітня.

Стовп з пилу, піску, каменів і дрібного сміття нісся прямо по дорозі назустріч автомобілю. Чим закінчилася пригода по відео незрозуміло, але такий вихор серйозних ушкоджень заподіяти не може, а ось побити камінчиками і подряпати авто цілком здатний.

Ось такий міні-смерч гуляв сьогодні в Нерубайському відео @*уевая Одеса Опубліковано Igor Gedirim П'ятниця, 3 квітня 2020 р.

Під Одесою помітили смерч (відео: facebook.com/ig.charlie)

Піщаний вихор може виникати в малохмарну погоду при сильному прогріванні земної поверхні сонячними променями. Живе вихор, як правило, недовго - всього 1-2 хвилини. І навіть попри відсутність вітру, швидкість потоків повітря всередині вихору висока.

Раніше ми писали, що в Одесі в море виник гігантський смерч, який не на жарт налякав відпочиваючих минулого літа.