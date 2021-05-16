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Под Одессой преподаватель назвал украинский языком "оккупантов и фашистов"

Автор: Styler

В Черноморске Одесской области разгорелся языковой скандал. Преподаватель специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский языком "оккупантов и фашистов".

Об этом сообщают "Факты".

Такое заявление в адрес украинского языка он сделал в Facebook во время обсуждении новых правил государственного языка.

"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў", - написал Макаренко.

Скриншот с Facebook

В комментариях журналистам замдиректора по образовательной работе колледжа Наталья Федорова отметила, что в учебном заведении не будут терпеть такие высказывания преподавателя.

Федорова заявила, что проведут беседу с детьми в группах, в которых преподает Макаренко. Таким образом хотят выяснить, не пропагандирует ли преподаватель ненависть к украинскому языку.

Отметим, что скандал набрал обороты и вышел за пределы региона. Активисты сообщили об этом случае уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю и оставили жалобу на правительственной "горячей линии".

Напомним, в Одессе в магазине одежды разгорелся языковой скандал. Женщина назвала украинский "говяжим языком". Все началось с того, что продавец отказалась обслуживать покупательницу на русском языке.

Мы также писали о том, что тренеру команды УПЛ дали желтую карточку за украинский язык. Арбитр таким образом наказал тренера клуба "Львов" Виталия Шумскому после того, как он попросил обращаться к нему на украинском языке.

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