Під Одесою викладач назвав українську мовою "окупантів і фашистів"

У Чорноморську Одеській області розгорівся мовний скандал. Викладач спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко назвав українську мовою "окупантів і фашистів".
Про це повідомляють "Факти".
Таку заяву на адресу української мови він зробив у Facebook під час обговорення нових правил державної мови.
"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў", - написав Макаренко.
Скріншот з Facebook
У коментарях журналістам заступник директора з освітньої роботи коледжу Наталія Федорова зазначила, що в навчальному закладі не будуть терпіти такі висловлювання викладача.
Федорова заявила, що проведуть бесіду з дітьми в групах, в яких викладає Макаренко. Таким чином хочуть з'ясувати, чи не пропагує викладач ненависть до української мови.
Зазначимо, що скандал набрав обертів і вийшов за межі регіону. Активісти повідомили про цей випадок уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня і залишили скаргу на урядовій "гарячій лінії".
Нагадаємо, в Одесі в магазині одягу розгорівся мовний скандал. Жінка назвала українську "говяжим язиком". Все почалося з того, що продавець відмовилася обслуговувати покупницю російською мовою.
Ми також писали про те, що тренеру команди УПЛ дали жовту картку за українську мову. Арбітр таким чином покарав тренера клубу "Львів" Віталія Шумського після того, як він попросив звертатися до нього українською мовою.