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"Мова - говяжий язык": в Одессе в магазине одежды разгорелся языковой скандал (видео)

Новина українською → Одесса, Среда 03 марта 2021 18:09
"Мова - говяжий язык": в Одессе в магазине одежды разгорелся языковой скандал (видео) Языковой скандал в Одессе произошел в магазине одежды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

В среду, 3 марта, в сети появилось видео языкового скандала, который разгорелся в Одессе в магазине одежды. Дело в том, что консультант-продавец отказалась обслуживать покупательницу на русском языке. После чего женщина заявила, что "мова - это говяжий язык".

Продавец ответила, что посетительница может разговаривать на том языке, на котором ей удобно. Сама же продолжила общение на украинском.

"Мова - говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то договорились бы, как все нормальные люди", - заявила клиентка.

Она посоветовала работнице магазина вспомнить историю Одессы, кто первым поселился на территории города. Но никакие факты она не привела.

В этом магазине женщина, которая устроила скандал, была не одна. С ней находился мужчина. Он попросил книгу жалоб и написал туда свое недовольство, тем, что в магазине отказались обслуживать на русском языке.

Языковой скандал в Одессе (видео: YouTube)

В интервью 048.ua администратор магазина заявила, что все продавцы общаются с клиентами на украинском языке и никогда не переходят на русский, даже если их об этом просят.

"Мы можем просто молчать, но на русский не перейдем", - сказала администратор.

Журналисты отметили, что, когда корреспондент только пришел в магазин, то покупателей обслуживали на русском.

Напомним, в Киеве женщине отказали в обслуживании на украинском языке. Она хотела подстричь собаку.

Ранее на Укрпоште отказались общаться на украинском языке.

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