Під Одесою викладач назвав українську мовою "окупантів і фашистів"

Таку заяву на адресу української мови він зробив у Facebook під час обговорення нових правил державної мови.

"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў", - написав Макаренко.

Скріншот з Facebook

У коментарях журналістам заступник директора з освітньої роботи коледжу Наталія Федорова зазначила, що в навчальному закладі не будуть терпіти такі висловлювання викладача.

Федорова заявила, що проведуть бесіду з дітьми в групах, в яких викладає Макаренко. Таким чином хочуть з'ясувати, чи не пропагує викладач ненависть до української мови.

Зазначимо, що скандал набрав обертів і вийшов за межі регіону. Активісти повідомили про цей випадок уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня і залишили скаргу на урядовій "гарячій лінії".