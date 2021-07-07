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Под Одессой погибла девочка в выгребной яме, пытаясь достать упавший мобильник

Автор: Владимир Костырин

Под Одессой произошел трагический случай - 16-летняя девочка провалилась в выгребную яму в туалете во дворе дома, и задохнулась парами канализационных газов.

Об этом 7 июля передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Ужасное ЧП произошло сегодня в городе Арциз Болградского района.

Девочку обнаружили уже без признаков жизни.

На месте трагического несчастного случая работали правоохранителей территориального подразделения полиции.

Предварительно установлено, что девочка-подросток в туалете случайно уронила в яму мобильный телефон, и решила его достать, но провалилась сама. В итоге школьница погибла, задохнувшись из-за канализационных газов.

Обстоятельства гибели несовершеннолетней расследуются. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Под Одессой 16-летняя девочка погибла после падения в выгребную яму в туалете (фото: od.npu.gov.ua)

Напомним, что недавно под Киевом произошел похожий случай, когда двое детей провалились в выгребную яму в общественном туалете на территории бывшей базы отдыха. Тогда в результате происшествия погибла 10-летняя девочка, а ее 4-летний брат был госпитализирован.

Также мы писали о том, что перед этим под Днепром мужчина умер от отравления канализационными газами, второй попал в больницу.

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Одессанесчастный случайдевочка