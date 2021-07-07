Под Одессой погибла девочка в выгребной яме, пытаясь достать упавший мобильник

Ужасное ЧП произошло сегодня в городе Арциз Болградского района.

Девочку обнаружили уже без признаков жизни.

На месте трагического несчастного случая работали правоохранителей территориального подразделения полиции.

Предварительно установлено, что девочка-подросток в туалете случайно уронила в яму мобильный телефон, и решила его достать, но провалилась сама. В итоге школьница погибла, задохнувшись из-за канализационных газов.

Обстоятельства гибели несовершеннолетней расследуются. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Под Одессой 16-летняя девочка погибла после падения в выгребную яму в туалете (фото: od.npu.gov.ua)