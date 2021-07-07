Під Одесою загинула дівчинка у вигрібній ямі, намагаючись дістати мобільник, що впав

Під Одесою стався трагічний випадок - 16-річна дівчинка провалилася у вигрібну яму в туалеті у дворі будинку, і задихнулася парами каналізаційних газів.
Про це 7 липня передали в прес-службі поліції Одеської області.
Жахлива НП сталася сьогодні в місті Арциз Болградського району.
Дівчинку виявили вже без ознак життя.
На місці трагічного нещасного випадку працювали правоохоронців територіального підрозділу поліції.
Попередньо встановлено, що дівчинка-підліток в туалеті ненароком впустила в яму мобільний телефон, і вирішила його дістати, але провалилася сама. У підсумку школярка загинула, задихнувшись через каналізаційні гази.
Обставини загибелі неповнолітньої розслідуються. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Подію було кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Під Одесою 16-річна дівчинка загинула після падіння у вигрібну яму в туалеті (фото: od.npu.gov.ua)
Нагадаємо, що нещодавно під Києвом стався схожий випадок, коли двоє дітей провалилися у вигрібну яму в громадському туалеті на території колишньої бази відпочинку. Тоді в результаті події загинула 10-річна дівчинка, а її 4-річний брат був госпіталізований.
Також ми писали про те, що перед цим під Дніпром чоловік помер від отруєння каналізаційними газами, другий потрапив до лікарні.