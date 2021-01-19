Под Одессой в небе появились "световые столбы" из-за морозов: фото явления

В Одесской области жители увидели крайне редкое явление вечером 18 января. Сильные морозы в сочетании с влажностью нарисовали в небе "световые столбы", которые удалось снять на фото местным жителям.

Редкое явление увидели в городе Черноморск, что находится на берегу Черного моря, юго-западней Одессы. Об этом сообщил местный Telegram-канал.

"Редкое природное явление смогли наблюдать жители Черноморска. Из-за низкой температуры в небе стали появляться световые столбы. Узкие полоски света, направленные вверх, образуются из-за кристалликов льда в воздухе, от которых отражается свет уличных фонарей", - говорится в сообщении.

"Световые столбы" в Черноморске

Отметим, что в ночь с 18 на 19 января в Одессе морозы были действительно очень сильными - от 15 до 17 градусов, что крайне редко случается в прибрежном южном городе.

Ранее мы писали, что в центре Одессы археологи нашли останки древней крепости. Предполагается, что именно с нее могла зародиться "Южная Пальмира".

Также сообщалось, что в Одессе море поменяло цвет, а ночью светится. Ученые назвали причину такого феномена.