ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Одесою в небі з'явилися "світлові стовпи" через морози: фото явища

Автор: Світлана Мащенко

В Одеській області жителі побачили вкрай рідкісне явище ввечері 18 січня. Сильні морози в поєднанні з вологістю намалювали в небі "світлові стовпи", які вдалося зняти на фото місцевим жителям.

Рідкісне явище побачили в місті Чорноморськ, що знаходиться на березі Чорного моря, південно-західніше Одеси. Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

"Рідкісне природне явище могли спостерігати жителі Чорноморська.Через низьку температуру в небі почали з'являтися світлові стовпи. Вузькі смужки світла, спрямовані вгору, утворюються за кристаликів льоду в повітрі, від яких відбивається світло вуличних ліхтарів", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини

"Світлові стовпи" в Чорноморську

Відзначимо, що в ніч з 18 на 19 січня в Одесі морози були дійсно дуже сильними - від 15 до 17 градусів, що вкрай рідко трапляється в прибережному південному місті.

Раніше ми писали, що у центрі Одеси археологи знайшли останки стародавньої фортеці. Передбачається, що саме з неї могла зародитися "Південна Пальміра".

Також повідомлялося, що в Одесі море змінило колір, а вночі світиться. Вчені назвали причину такого феномену.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Одеса