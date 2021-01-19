Під Одесою в небі з'явилися "світлові стовпи" через морози: фото явища

В Одеській області жителі побачили вкрай рідкісне явище ввечері 18 січня. Сильні морози в поєднанні з вологістю намалювали в небі "світлові стовпи", які вдалося зняти на фото місцевим жителям.

Рідкісне явище побачили в місті Чорноморськ, що знаходиться на березі Чорного моря, південно-західніше Одеси. Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

"Рідкісне природне явище могли спостерігати жителі Чорноморська.Через низьку температуру в небі почали з'являтися світлові стовпи. Вузькі смужки світла, спрямовані вгору, утворюються за кристаликів льоду в повітрі, від яких відбивається світло вуличних ліхтарів", - йдеться в повідомленні.

"Світлові стовпи" в Чорноморську

Відзначимо, що в ніч з 18 на 19 січня в Одесі морози були дійсно дуже сильними - від 15 до 17 градусів, що вкрай рідко трапляється в прибережному південному місті.

Раніше ми писали, що у центрі Одеси археологи знайшли останки стародавньої фортеці. Передбачається, що саме з неї могла зародитися "Південна Пальміра".

Також повідомлялося, що в Одесі море змінило колір, а вночі світиться. Вчені назвали причину такого феномену.