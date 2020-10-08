В Одессе море поменяло цвет, а ночью светится: названа причина феномена

Море в Одессе поменяло цвет и светится ночью (фото: facebook.com/galyna.terenko)

Море в Одессе стало опасным для купания и употребления моллюсков, выловленных из него

В Одессе море изменило цвет, а ночью светится. Этот феномен называется "красный прилив" и специалисты не советуют купаться в нем.

Такое явление возникает из-за размножения одноклеточных водорослей. Вода становится бурой, а по ночам можно наблюдать светло-голубое свечение. Об этом пишет Галина Теренько в Facebook.

Явление наблюдалось в начале октября возле Одесского морского порта, города Южный, Коблево, Дофиновского лимана, а также в Крыжановке. Фитопланктонологи не рекомендуют в это время не только купаться, но и употреблять в пищу моллюсков, которых выловили в этот период.

Море в Одессе стало бурого цвета (фото: facebook.com/galyna.terenko)

Дело в том, что водоросли, которые вызывают такую окраску, потенциально токсичны. В регионах, где часто происходит это явление, как правило, повышено количество людей с болезнью Паркинсона.

Галина Теренько рассказывает, что в первую ночь после сбора проб воды, лабораторные мензурки сияют в помещении, словно лампочки. А вот днем вода имеет бурый цвет из-за красного и оранжевого пигмента.

В Одессе море светится по ночам (фото: facebook.com/galyna.terenko)

Чрезмерная активность одноклеточных вызвана отсутствием какой-либо фильтрации прибрежных зон Одессы, а также высокой температурой воды и сильными осадками.

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