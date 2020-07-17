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Под Сумами обнаружили страшную находку в древней церкви: хотели сделать ремонт

Сумы, Пятница 17 июля 2020 11:43
Под Сумами обнаружили страшную находку в древней церкви: хотели сделать ремонт
Жуткая находка в церкви в Сумской области (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Старожилы села рассказали, что было раньше на месте старой церкви

В Сумской области во время ремонтных работ обнаружили жуткую находку под полом местного храма. В старой церкви начали снимать напольное покрытие, так как нужно было сделать ремонт, и обнаружили женские и детские черепа.

Инцидент произошел в селе Белокопытово Глуховского района Сумской области. В местной церкви грибок съел весь пол и нужно было сделать ремонт. Когда начали снимать покрытие, то обнаружили следы давних захоронений. Детали рассказала на своей странице в Facebook Оксана Полищук.

"Этот месяц стал месяцем открытий. Началось с того, что в белокопытовской церкви грибок опять съел весь пол и пришлось все снимать. Вот так случайно и были обнаружены удивительные вещи. Старожилы рассказывали, что под храмом был склеп, в котором хоронили знатных людей", - написала Полищук.

Она рассказала, что после прихода большевиков, склеп был разбит, гробницы разграблены, а останки просто выбрасывали в соседний яр. Местные жители ночью их собирали и закапывали на местном кладбище. Сам склеп засыпали мусором и землей.

Под Сумами обнаружили страшную находку в древней церкви: хотели сделать ремонт

Под Сумами обнаружили страшную находку в древней церкви: хотели сделать ремонт

Под Сумами обнаружили страшную находку в древней церкви: хотели сделать ремонт

Фото: facebook.com/Оксана Полищук

"На сегодня обнаружили 8 черепов (археологи говорят, что они детские и женские), очень много костей и одна разбитая гробница, а также ступеньки, ведущие под завалы, которые разбирать далее не безопасно. Знаем, что под храмом был подземный ход, ведущий за село, но его, наверное, найти не сможем...Интересно, что на глубине под два метра нашли обертку от конфеты, ведь во времена революции в церкви был "бар" и магазин. Сто лет никто не догадывался, что хранит под собой это здание с 300-летней историей", - поделилась Полищук.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе под водой обнаружили страшный артефакт.

А также рассказывали о том, что под Львовом нашли древние "поля погребений".

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