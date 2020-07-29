Під Одесою знайшли древній артефакт з невідомою речовиною всередині: фото розкопок

Археологи виявили стародавню знахідку поблизу Аккерманської фортеці (фото: pixabay.com)

Поблизу Аккерманської фортеці археологи виявили стародавню знахідку

На території Білгород-Дністровської фортеці в Одеській області проходять розкопки, в яких також беруть участь студенти-практиканти. Їм вдалося знайти закорковану скляну пляшку часів Османської імперії, XVIII століття.

При цьому дана знахідка виявилася в ідеальному стані. Про це заявив головний консультант експедиції і доктор історичних наук Андрій Красножон на своїй сторінці у Facebook.

Археологи виявили стародавню знахідку поблизу Аккерманської фортеці (фото: facebook.com/Андрій Красножон)

Він підкреслив, що завжди приємно знаходити на розкопках цілі предмети. Також він у коментарях до свого посту зазначив, що пляшка не пуста. Всередині неї знаходитися невідома рідина.

Археологи виявили стародавню знахідку поблизу Аккерманської фортеці (фото: facebook.com/Андрій Красножон)

Варто зазначити, що в іншій своїй публікації Красножон зазначив, що на території розкопок виявили гарматне ядро XVIII століття, бронзовий ключ, турецький кинджал, паперовий тумар або турецький релігійний талісман віком мінімум 300 років.

Нагадаємо, археологи знайшли на легендарній Мамай-Горі культові скіфські ями IV століття до н. е. Експерти поділилися результатами розкопок в одному з найбільших могильників в Європі.

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