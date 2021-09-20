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Під Одесою чоловік виявив біля будинку супер-небезпечну комаху (фото)

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Ізмаїл, Понеділок 20 вересня 2021 09:48
Під Одесою чоловік виявив біля будинку супер-небезпечну комаху (фото) В Ізмаїлі чоловік знайшов уві сні небезпечного павука (колаж)
Автор: Людмила Жукова

В Ізмаїлі під Одесою чоловік виявив у своєму дворі каракурта - одного з найбільш отруйних павуків у світі.

Про це житель міста повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Де знайшли каракурта

Тарас Демидович зазначив, що комаху він знайшов, коли збирав насос від басейну. Також він застеріг від небезпеки власників приватних будинків.

"Збираю насос від басейну і тут такий красень. Каракурт - отруйний павук. Його отрута в 15 разів сильніше отрути гримучої змії і смертельна навіть для таких великих тварин, як верблюди і коні. У кого приватні будинки, будьте обережні", - написав Тарас.

Під Одесою чоловік виявив біля будинку супер-небезпечну комаху (фото)Під Одесою чоловік виявив біля будинку супер-небезпечну комаху (фото)В Ізмаїлі чоловік натрапив на каракурта (фото: facebook.com/people/Тарас-Демидович)

У коментарях Тарас написав, що павука він залишив у живих і поселив у тераріумі. Сім'я погодувала його опаришами та чекатиме потомство.

Під Одесою чоловік виявив біля будинку супер-небезпечну комаху (фото)Павука-каракурта залишили в тераріумі (фото: facebook.com/people/Тарас-Демидович)

Чи небезпечний каракурт?

Відзначимо, що Тарас не зовсім правий з приводу отруйності павука. Ці комахи широко розселені в тропічних, субтропічних і південних поясах помірної зони земної кулі. В Україні найбільша чисельність каракурту припадає на Крим, Херсонську, Миколаївську та Одеську області. Небезпеку становить тільки самка каракурта.

Як ми раніше писали, у Львові виявили небезпечного отруйного павука - Аргіопа Брюнніха або Аргіопа тигрова.

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