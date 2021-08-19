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Во Львове обнаружили опасного паука: как он выглядит

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Львов, Четверг 19 августа 2021 19:23
Во Львове обнаружили опасного паука: как он выглядит Во Львове обнаружили опасного паука-осу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове обнаружили опасного ядовитого паука – Аргиопа Брюнниха или Аргиопа тигровая. Укус этого паука приводит к сильным болям, повышении температуры тела и тошноте.

Детали сообщил Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Тигрового паука, или как его называют в народе паука-осу, обнаружил в своем дворе житель поселка Солонка Львовской области. Паук сидел на листьях винограда, который растет по стене частного дома.

Отличить паука Аргиопа Брюнниха (Аргиопа тигровая) несложно – кроме окраса на животе, у насекомого видно поперечные полосы на спине, а также зигзагоподобную паутину – характерную черту этого паука.

Во Львове обнаружили опасного паука: как он выглядит

Во Львове обнаружили паука-осу

Укусы этого паука опасны, так как они содержат опасный яд. Этот яд может вызвать повышение температуры тела, тошноту и сильные боли. Как отмечают специалисты, яд этих пауков для человека не смертельный. Однако неприятности со здоровьем от его укусов могут быть. Особенно опасны такие пауки для аллергиков.

Стоит отметить, что данный вид паука ранее встречался только на равнинах и в западных областях его видели редко. Однако, в комментариях под постом жители Львова и области начали массово публиковать фотографии паука-осы и отмечать, что насекомое было замечено не только в частных дворах, но и в квартирах многоэтажек и даже в машинах.

Во Львове обнаружили опасного паука: как он выглядитВо Львове обнаружили опасного паука: как он выглядитВо Львове обнаружили паука-осу

Напомним, ранее мы сообщали о том, что паук-оса покусал ребенка на Закарпатье.

А также мы рассказывали о том, что в Харьковской области обнаружили ядовитого паука.

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